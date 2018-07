Spannendste uitstap van het jaar 03 juli 2018

03u04 0 Hasselt Een onverwachte voetbalthriller werd het gisteravond op zowat alle Limburgse kerkpleinen. Een veel sterker dan verwacht Japan zorgde voor hartkloppingen en angstzweet. Maar na een bloedstollende wedstrijd werd het toch opnieuw een heerlijk voetbalfeest in de provincie.

Ruim vijfduizend supporters verzamelden volgens de politie bij het begin van de wedstrijd voor het grote scherm op Festival Da Copa op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Maar eigenlijk stroomden gisteren zowat alle Limburgse dorpspleinen, feestzalen, cafés en terrassen vol met duivelhoorntjes en tricolores. In buurgemeente Zonhoven stonden zowat tweeduizend trouwe fans paraat om de Rode Duivels toe te juichen. Na een erg saaie eerste helft werden die allemaal getrakteerd op een horrorscenario van formaat, waar de Japanners op 0-2-voorsprong kwamen. Na minutenlang nagelbijten, stress en angstzweet kwam de strijdkracht bij de Duivels én de echte Limburgerse supporters weer helemaal terug, bij de twee gelijkmakers. Die spanning bleef tot de allerlaatste minuut, toen de verlossende goal tegen de netten vloog. "Wat een avond," vond ook organisator Carinne Donatz van het Martenshuys en Troopi. "We blijven er in geloven. Dit is een sterke ploeg en dus stellen wie hier vrijdag weer een groot scherm op. Het is slecht voor onze hartslag, maar de ontlading en het feest zijn dan weer ongelofelijk. Laat die Brazilianen nu maar komen. (RTZ)