Sp.a Limburg tevreden met afkeuring BRV 24 juli 2018

02u44 0 Hasselt De Vlaamse Regering heeft het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) niet goedgekeurd. Sp.a Limburg reageert daarop tevreden. "Het zou rampzalige gevolgen voor Limburg hebben gehad. Onze provincie verdient voldoende ontwikkelingskansen", aldus voorzitter Peter Vanvelthoven.

"Wij hopen dat de Vlaamse regering nu de tijd neemt om het BRV aan te passen, rekening houdende met de vragen van Limburg. Zij beschikken daartoe over de specifieke studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), die is uitgevoerd namens de provincie Limburg. Nog maar eens een bewijs dat de provincie Limburg nodig blijft om onze belangen optimaal te verdedigen in Brussel", gaat Vanvelthoven namens sp.a verder. De partij vond dat Limburg met beperktere knooppunten werd gezien als 'groene parking van Vlaanderen'. In de studie van VITO worden de ontwikkelingskansen van het scenario dat door Vlaanderen wordt gehanteerd vergeleken met de mogelijkheden die blijken uit de specifieke oefening voor Limburg. Dat is het zogeheten Spartacus-scenario: een voor Limburg toekomstgericht scenario, waarin eveneens de mogelijkheden zijn opgenomen, die de fietssnelwegen bieden, een exclusief provinciaal beleidsdossier. (BVDH)





