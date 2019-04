Sp.a Limburg pleit voor ‘nul op de meter’ renovaties Dirk Selis

12 april 2019

09u33 0 Hasselt Sp.a Limburg, bij monde van Vlaams lijsttrekster Els Robeyns pleitvoor een belangrijk aandeel ‘nul op de meter renovaties’. Een nul op de meter woning is een woning die minstens evenveel of zelfs meer energie opwekt dan de bewoners nodig hebben. Dat kan door te investeren in isolatie, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

“De bewoners betalen geen cent extra”, zegt Els Robeyns (sp.a). “Ze moeten geen spaargeld aanspreken of geen lening opnemen. Via ‘nul op de meter’ renovaties kunnen we op grote schaal bestaande woningen met een grote energiefactuur aanpakken en energiezuinig of energieneutraal maken. Ze krijgen een kwaliteitsvollere woning in de plaats en we leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatdoelstelling. We maken het bovendien voor bescheiden inkomens ook mogelijk om hun woning energiezuinig of –neutraal te maken.”

Prefinanciering

“Voor de financiering van het systeem kijken we naar Nederland. Daar worden de renovaties geprefinancieerd door netbeheerders of privé investeerders. In Utrecht hebben ze zo een fonds van 600 miljoen euro dat nu opgetrokken gaat worden naar 1 miljard. Die privé investeerders krijgen een klein rendement van zo'n 3,5% en de overheid staat daar voor 75% borg” zegt Vlaams parlementslid Els Robeyns. “De renovatie wordt op een slimme manier terugbetaald. Na de renovatie is de woning energieneutraal. De bewoners hebben dus geen energierekening meer. De afbetalingsperiode wordt zo gekozen dat het maandelijks afbetalingsbedrag lager ligt dan wat wordt uitgespaard aan energiekosten. Zo leidt de bewoner nooit koopkrachtverlies. Een systeem dat helemaal in het verlengde ligt van het renovatieplan van sp.a”.

Nuhma

“Limburg loopt al jaren voorop als het gaat over klimaatbeleid en met intercommunale bedrijven als Nuhma of LRM zijn er naast de netbeheerder Fluvius of de Provincie Limburg zelf, zeker voldoende partners om een dergelijk programma op te zetten” besluit Robeyns.