Sloeg de paardenbeul opnieuw toe? KIRA OVERLIJDT AAN BEWUST AANGEBRACHTE SNIJWONDEN BIRGER VANDAEL

12 juli 2018

02u52 21 Hasselt Gisteren om 10.15 uur troffen de eigenaars van het paard Kira het diertje aan met een gruwelijke snijwonde. Een dierenarts kwam ter plaatse, maar het paard overleefde de verminkingen niet. "We legden snel de link met de paardenbeul die al jaren onze provincie teistert en zijn volop bezig met een onderzoek", zegt woordvoerster van Politie Limburg Regio Hoofdstad Dorien Baens.

De verwondingen bij Kira werden zeker aangebracht door derden. "Het is niet zo dat er lichaamsdelen waren afgesneden of dat er organen werden geraakt, het dier is wel degelijk gestorven aan een diepe snee", verduidelijkt politiewoordvoerster Dorien Baens. Het Parket Limburg werd ingelicht en ook het labo kwam ter plaatse.





Bij de officiële instanties ging meteen een lichtje branden. Al negen jaar teistert 'de paardenbeul' Limburg. Sinds 2009 krijgt de provincie regelmatig te maken met paardenverminking met een piek in 2013. De feiten zijn om ter gruwelijkst: van verkrachtingen (Sint-Truiden) tot het afsnijden van ogen en oren (Molenstede). Nadat het een tijd stil werd rond de paardenverminkingen, sloeg de beul vorig jaar weer toe in Sint-Truiden. Een merrie liep verwondingen op aan het geslachtsdeel en vertoonde meerdere verwondingen aan de zijkant van het lijf. "Dit is al zoveel jaren bezig, maar iedere keer draait een onderzoek op weinig uit. Als ik de pv's inkijk, of meldingen van de politiezones binnenkrijg, zitten we steeds weer met de handen in het haar. Zelf heb ik een groot hart voor dieren, en ik trek me dit echt persoonlijk aan. Ik lig hier wakker van, vooral omdat we zo weinig aanknopingspunten hebben", zuchtte parketwoordvoerster Katja Vandoren achteraf.





"Gestoorde mensen"

Baens kan nog niet zeggen of er gelijkenissen zijn tussen de feiten van vroeger en de feiten van nu. "Het sporenonderzoek loopt, maar we houden er zeker rekening mee. Ze hebben de beul van vroeger nooit kunnen pakken, het valt niet uit te sluiten dat deze nu weer heeft toegeslagen." In het verleden bleek al dat men bij het parket vermoedt dat er meer dan één dader actief is. Men houdt wel rekening met kopieergedrag en denkt dat de daders zich met de fiets of te voet verplaatsen. Op internet reageren heel wat Hasselaren verontwaardigd: "Wat een gestoorde mensen lopen er toch rond", klinkt het onder meer. Sinds dit jaar kunnen er zwaardere straffen worden uitgesproken voor dierenmishandeling. Wie herhaaldelijk toeslaat, riskeert een effectieve celstraf van achttien maanden. Vlaamse Dierenminister Ben Weyts (N-VA) liet al verstaan nog vaker te controleren, waardoor de pakkans groter wordt.