Sint-Truiden is de te kloppen ploeg bij de vrouwen 06 september 2018

02u23 0

Handbal

Een weekje eerder dan bij de mannen start dit weekend bij de vrouwen al de nieuwe competitie. Met Bocholt, Initia Hasselt, Overpelt en Sint-Truiden is de helft van de ploegen Limburgs gekleurd.





Nieuwkomer DHC Overpelt moet meteen op verplaatsing bij Initia Hasselt, dat vorig seizoen net naast de titel greep. De grote favoriet is opnieuw Sint-Truiden. De ploeg van trainer Jo Delpire domineerde vorig seizoen en pakte de dubbel. Sint-Truiden moet het dit jaar wel zonder sterkhouder en speelster van het jaar Sarina Leenen doen, die de schoenen aan de haak hing. Sint-Truiden start de competitie met een lastige opdracht op het terrein van Antwerpen. De vrouwen van Bocholt hebben dan weer een uitstekende voorbereiding achter de rug. Bocholt won afgelopen weekend het laatste voorbereidingstornooi in Duitsland. Bocholt speelde onder meer gelijk tegen de Nederlandse landskampioen VOC Amsterdam. Bocholt start met een thuiswedstrijd tegen Waasmunster. (MSH)