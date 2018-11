Sint landt veilig op Aero Kiewit Toon Royackers

‘Fasten your seatbells’ kreeg Sinterklaas zondagnamiddag te horen toen Kiewit bij Hasselt in zicht kwam. Helaas heeft niet elke wijk een haven waar de stoomboot kan aanmeren, en dus moeten Sint en de zwarte pieten al eens ander vervoer zoeken. Gelukkig heeft Kiewit natuurlijk wel een vliegveld, en daar kon Sinterklaas zondag ondanks het miezerige weer veilig landen. Tot groot plezier van de vele kinderen van de club Aero Kiewit, die klaar stonden om hem naast de ladingsbaan te ontvangen. Pilotenkinderen zijn duidelijk erg flink: wat sint en pieten deelden zondag gul uit in de clublokalen van Aero Kiewit.