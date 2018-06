Schoolnotities en cursussen in confettikanon 23 juni 2018

Gedaan met de examens, en dat is gisteren gevierd met een Shred Party in dancing Versuz in Hasselt. Enkelen honderden Limburgse leerlingen uit het laatste jaar secundair verzamelden daar. Zij schoven er vrijdagnamiddag aan om al hun cursussen en notities door de versnipperaar te jagen. Nu alle kennis in het beste geval toch in die slimme hoofdjes zit, zijn de aantekeningen niet meer nodig. Eén voor één werden ze tot snippers herleid, terwijl de jongeren optredens kregen van JeBroer, Regi, Ken Colt en Sevn Alias. Hoogtepunt? Toen alle snippers tegen het einde van de avond met een confettikanon door de zaal werden geblazen. (RTZ)