School voor 'stadsontwerpers' opent deuren 02u42 0 Foto Mine Dalemans Boven restaurant Tajin in Hasselt start morgen 'The School'. Op de foto zien we Yousra en Pablo in één van de leslokalen.

Uniek in ons land: voortaan kan je leren 'steden ontwerpen' in 'the school' in Hasselt. Initiatiefnemers Yousra Rifi en Pablo Hanon hebben in de stationsbuurt boven hun eigen Marokkaans restaurant ook een 'klas' ingericht. Daar leren creatieve geesten hoe ze onze steden beter kunnen maken.





"En we zitten niet toevallig hier in de stationsbuurt van Hasselt", legt Yousra Rifi uit. "Toch nog altijd een beruchte plek, al is die de laatste twee jaar wel al enorm verbeterd. Maar we hebben nog een heleboel ideeën, en precies daarvoor brengen we deskundigen samen. We zijn dus niet echt een school, maar eerder een post-academische opleiding waar specialisten vooral van elkaar leren. De ideeën die hier opborrelen zijn niet alleen toe te passen in Hasselt, je kan ze evengoed gebruiken voor andere steden in ons land."





En interesse is er zeker al. "We hebben al 22 leerlingen. Dat zijn dus al afgestudeerde deskundigen in hun vak. Maar dat is nu net het probleem als het om stadsplanning gaat", vindt Pablo. "Iedereen werkt vanuit zijn eigen torentje. Architecten bekijken een stad totaal anders dan verkeersdeskundigen of kunstenaars. Weet je dat wij zelfs met geurspecialisten aan de tafel zitten om steden aantrekkelijker maken? Echt, met zo veel mensen samen kom je tot veel betere voorstellen." Of er tijdens de eerste lessen al veel straffe ideeën opborrelden voor de stationsbuurt? "Jazeker, meer groen bijvoorbeeld en minder parking voor auto's", weet Yousra. "En wegwijzers voor toeristen. Want wie nu in Hasselt aankomt, heeft geen idee waar hij naar toe moet." Voor Pablo moet de stationsbuurt vooral ook menselijk blijven. "Het station, het justitiehuis, en die kantoren maken deze wijk niet gezellig en leefbaar. Daar blijft horeca voor nodig." De voorstellen van de eerste lichting afgestudeerden worden binnenkort al overhandigd aan het Hasseltse stadsbestuur. (RTZ)