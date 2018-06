Rusthuisbewoners testen stad met rollator, scootmobiel en rolstoelfiets 13 juni 2018

02u57 0 Hasselt Streng, maar rechtvaardig gingen de bewoners van Rust en Verzorgingstehuis Katharinadal gisteren op stap door de Hasseltse binnenstad. Ze bezochten de meest populaire plaatsen zoals 'Het Heilig Paterke' en noteerden dat de stad best wat toegankelijker kan.

"We hebben het parcours vooraf uitgestippeld, en gevraagd of de schepen van Mobiliteit niet een keer mee wou", aldus rusthuisdirecteur Kristof Vervloesem. " Gelukkig wou hij in de rolstoelfiets kruipen voor een tochtje. De persoonlijke ervaring is toch de beste."





Klachten genoteerd

"Zo rammelen onze senioren door elkaar op de kasseistroken aan het jenevermuseum. Op de Thonissenlaan moeten ze vervolgens over smalle fietspaden langs geparkeerde bestelwagens, om dan de drukke ring oversteken. Veel van onze bewoners gaan graag eens langs in de kerk van het Heilig Paterke, maar je geraakt er nergens een scootmobiel of bredere fiets kwijt. En sommige paaltjes staan gewoon te dicht bij elkaar. Met een gewone fiets trap je daar misschien vlot tussendoor, maar met een rollator moet je een ommetje maken. Heel vervelend voor mensen die al wat moeilijker te been zijn. Het is net belangrijk dat ook ouderen kunnen buiten komen", aldus Vervloesem. Schepen van Mobiliteit Habib El Oukaili (sp.a) noteerde gisteren zorgvuldig alle klachten. "Die parking aan het Heilig Paterke gaan we regelen. Ik heb ook geleerd dat kasseistroken wel mooi zijn, maar bijzonder onhandig voor minder mobiele Hasselaren. Dat wordt een werkpunt in ons fietsactieplan." (RTZ)