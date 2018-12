Rusthuisbewoners even geëvacueerd door brandende bestelwagen Toon Royackers

03 december 2018

19u43 0 Hasselt Aan rusthuis Vinckenbosch in Kermt, bij Hasselt, is maandagmiddag een bestelwagen vol chemische poetsproducten in brand gevlogen. De bestuurder rook rond 14 uur plots een vreemde geur zijn wagen. Hij sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de bestelwagen op de parking al in brand. De vlammen waren ook al overgeslagen naar een auto die vlakbij geparkeerd stond. Uit voorzorg werden de bewoners van rusthuis Vinckenbosch verzameld in een centrale eetzaal. Uiteindelijk kregen de brandweerlui de vlammen snel onder controle. Beide wagens zijn wel rijp voor de schroothoop. Alle bewoners konden rond 14.30 uur terugkeren naar hun kamer.

Opvallend: twee jaar geleden brandde voor hetzelfde gebouw ook al eens een vrachtwagen uit. Op dat moment was de vleugel van het rusthuis nog in aanbouw. Toen was er wel schade aan het gebouw.