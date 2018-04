Rundertuberculose: 151 koeien worden geslacht 12 april 2018

02u51 0 Hasselt Een Limburgs veebedrijf zal 151 koeien moeten slachten omdat er tijdens een controle rundertuberculose vastgesteld werd. Ook andere bedrijven worden nog onderzocht.

De haard van de rundertuberculose werd eerder deze maand ontdekt tijdens een controle. In het getroffen melkveebedrijf bleek de screening positief voor 45 runderen, en twijfelachtig voor nog eens zes andere. Bij meerdere dieren die al geslacht waren, stelden de onderzoekers gezwollen lymfeklieren vast.





In de komende dagen zullen ook 23 andere bedrijven nog onderzocht worden. Het gaat om bedrijfen die contact hadden met het getroffen melkveebedrijf.





De ziektekiemen zijn doorgaans niet gevaarlijk voor de mens. Ze kunnen wel nog opduiken in rauwe melk, maar omdat die in ons land verhit wordt alvorens in de rekken terecht te komen, is er geen risico. "Maar om verspreiding onder de dieren zelf tegen te gaan, is het wel nodig dat zieke runderen afgemaakt worden", zegt Katrien Stragier, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). (RTZ)