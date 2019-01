Ruim zes jaar en elf zittingen later nog steeds geen vonnis over zinloos geweld Birger Vandael

15 januari 2019

12u07 0 Hasselt Ruim zes jaar nadat een Genkenaar het slachtoffer werd van ernstig zinloos geweld, nadert de zaak eindelijk haar ontknoping.

In het najaar van 2012 raakte een toen 24-jarige Genkenaar gewond na een schermutseling op de kermis in de Badderijstraat. Hij werd in elkaar geslagen en hield dertig hechtingen, gekneusde ribben, een gebarsten schedel en gebarsten oogkas over aan het incident. Volgens het slachtoffer begonnen drie twintigers uit Hasselt en Geetbets hem zonder duidelijke aanleiding te schoppen. Hij zou ook een slag met een fles op zijn hoofd gekregen hebben. De drie werden diezelfde nacht voorgeleid bij de onderzoeksrechter en later vrijgelaten.

Littekens

Volgens de advocate van het slachtoffer had de zaak professionele gevolgen voor haar cliënt. Hij had intussen weer vast werk, maar het erg moeilijk gehad. De littekens op zijn voorhoofd verbergt hij deels onder zijn haar. De gevraagde schadevergoeding loopt op tot 121.000 euro. De procureur stelde dat bij de twee beklaagden bloedspatten op de schoenen werden aangetroffen en dat ze werden herkend. Allen riskeren ze een celstraf van 28 maanden. “Deze zaak kent geen redelijke termijn”, gaf Donné mee, alvorens de vrijspraak voor zijn cliënt te vragen. Ook de tweede beklaagde ontkent de feiten. “Het is niet omdat iemand herkent dat hij er was, dat hij de feiten gepleegd heeft”, aldus zijn raadsman. Een derde beklaagde was zelf niet aanwezig. Zijn advocate vroeg op haar beurt ook de vrijspraak, haar cliënt zou zelfs niet aanwezig zijn geweest op de plaats van de feiten. Het vonnis volgt op 12 februari.