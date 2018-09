Ruim honderd betogers tegen moskee in Heilig Hartwijk 07 september 2018

02u39 0 Hasselt Ruim honderd mensen - voornamelijk sympathisanten van Vlaams Belang - hebben donderdagavond betoogd tegen de komst van een moskee in de Hasseltse Heilig Hartwijk.

Eigenlijk gaat het hier om een nieuwe locatie van de Badr moskee, die al een vestiging heeft in diezelfde wijk. Maar de gemeenschap wil nu een groter gebedsgebouw.





"Onaanvaardbaar", vindt Frank Troosters namens Vlaams Belang Hasselt, die had opgeroepen tot een betoging. Volgens hem gaat het om een megamoskee. "Dat gaat ook islamitische winkels aantrekken, en dat schaadt het karakter van deze wijk."





Provocatie

Nationaal voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang noemt de moskee ronduit een 'provocatie'.





"Hij komt in een wijk met weinig moslims, en gaat plaats bieden aan 4.000 mensen."





Dat laatste ontkent de Badr moskee. Volgens hen is in de nieuwe moskee maximaal plaats voor 1.200 bezoekers.





De manifestatie verliep donderdagavond zonder incidenten. Enkele keren werden de manifestanten onthaald op boe-geroep door omstaanders, en één tegen betoger riep met een bord op tegen racisme.