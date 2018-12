Roofmoordenaar Rohnny Cuypers dood teruggevonden Toon Royackers

18 december 2018

09u59 0 Hasselt Een gerechtsdeurwaarder heeft maandag het levenloze lichaam gevonden van roofmoordenaar Rohnny Cuypers in Hasselt. Toen de deurwaarder bij hem aanklopte om de maandenlange achterstallige huur te innen, werd zijn lichaam ontdekt in zijn woning aan het Stationsplein. Cuypers was in het verleden al veroordeeld voor roofmoord. Hij stond trouwens nog steeds onder elektronisch toezicht.

De precieze omstandigheden van zijn overlijden moeten nog onderzocht worden. Mogelijk is de 56-jarige man een natuurlijke dood gestorven, al wordt ook een wanhoopsdaad niet uitgesloten. Rohnny Cuypers werd in 1997 veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij werd toen schuldig bevonden aan de roofmoord op een 84-jarige vrouw uit Bonheiden. Vlak voor Kerstmis 2011 kwam hij vervroegd vrij, maar amper twee dagen na zijn vrijlating sloeg de man alweer toe. Hij vergreep zich op gewelddadige wijze aan zijn ex-vriendin in Sint-Truiden.

Op de vlucht

Een dag later drong hij ook binnen bij een andere ex-vriendin. Zij werd bedreigd met messen. Rohnny Cuypers riep haar toe dat ze niet zou blijven leven, als ze zou gaan gillen. De man sloeg echter op de vlucht toen de dochter thuis kwam. Hij trok zijn enkelband uit en was enkele weken spoorloos. Uiteindelijk kon de politie hem in januari 2012 toch weer bij de kraag grijpen op een camping in het Nederlandse Venlo.

Verdacht overlijden

Hij kon in afwachting van zijn proces echter opnieuw gaan lopen. Maar alweer werd hij gevat, deze keer in een filiaal van Mac Donalds in Oostende. In 2015 werd hij nog eens voor dertig maanden cel veroordeeld, onder meer voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Na zijn vrijlating trok hij in een woning aan het Hasseltse Stationsplein. Hij stond daar nog steeds onder elektronisch toezicht. Kennelijk had hij al enkele maanden de huur niet meer betaald. Daarom kwam een deurwaarder maandag samen met een interventieploeg van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kijken. Zij ontdekten zijn levenloze lichaam. Het Parket is een procedure opgestart, omdat het mogelijk om een verdacht overlijden gaat.