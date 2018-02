Rondtrekkende dieven laten zich vangen 17 februari 2018

Twee gekende rondtrekkende dieven moesten gisteren voor de rechtbank van Hasselt verschijnen omdat ze zich hadden laten vangen bij een inbraak(poging). Allebei gaven ze echter verstek. De ene pleegde op 23 juli 2015 een diefstal met braak in Beringen. Zijn DNA-materiaal werd teruggevonden in de databank. Hij blijkt onder zes aliassen actief te zijn en riskeert vijftien maanden cel. De tweede pleegde een inbraakpoging in januari 2017 te Hasselt. Dankzij een speekselvlek op het terras kon hij aan de feiten worden gelinkt. Ook deze persoon is gekend onder drie aliassen. De feiten zijn bewezen, een celstraf van twaalf maanden werd gevorderd.





De vonnissen worden op 16 maart uitgesproken. (BVDH)