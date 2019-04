Ronan Keating schittert met Boyzone nog een laatste keer op 'I love the 90's' Dirk Selis

14 april 2019

11u18 0 Hasselt Vijfentwintig jaar na de wereldwijde doorbraak met ‘Love Me For A Reason’ nam Boyzone zaterdagavond afscheid van het Belgische publiek op ‘I love the 90’s – The party’, dat voor de 12de keer plaatsvond in de Hasseltse Ethias Arena. “This was really amazing”, zeiden Shane Lynch, Keith Duffy, Mikey Graham en superster Ronan Keating na afloop van hun optreden.

Op de grootste 90’s party van Europa namen duizenden fans afscheid van een band die even populair was als Thake That, Spice Girls en Backstreet Boys. “De reünie van 2 Unlimited, na 13 jaar pauze, vond plaats op ons podium. Als eerste hebben we Steps, Scooter, Hanson, Vanilla Ice en het herenigde Five voorgesteld aan het publiek, en met Boyzone hadden we een dubbele primeur. De enige, maar meteen ook de allerlaatste keer dat ze in ons land op het podium staan, want met hun ‘Thank You & Goodbye’-tournee zijn ze volop afscheid aan het nemen van hun publiek. Na hun optreden heeft de voltallige band ons bedankt. Ze zeiden dat dit het afscheid was waar ze alleen maar konden van dromen. Dat doet ons uiteraard een groot plezier”, zegt Kris Bloemen van House of Entertainment. De Boyzone-hitmachine loste moeiteloos de hoge verwachtingen in met hits als ‘No Matter What’, ‘Picture of You’ en ‘Words’.

Keith Flint

Een verklaring voor het aanhoudende succes van ‘I love the 90’s – The party’ is deels te vinden bij de inbreng van de veelzijdige DJ Ward. De allround Limburgse deejay was van in het begin betrokken bij het verhaal en zag hoe het publiek bleef toestromen en verjongen. “Aan het sterke concept is doorheen de jaren niets veranderd: De Children of the 90’s worden meegenomen in een trip down memory lane, met de muziek, maar ook met een opvallend decor en de hele avond is doorspekt met fun, facts en opvallende, humoristische filmpjes die refereren naar het leven in de jaren negentig. Een totaalbeleving die de organisatie aanbiedt. Hier vind je de sfeer van een goeie 90’s fuif, maar dan duizenden keren versterkt.” Naast de succesvolle doortochten van Zippora (‘Lotus Eater’), Snap! (‘Rhythm Is a Dancer’), Vengaboys (‘We Like To Party’) en Sash! (‘Encore Une Fois’), zorgde 2Fabiola-zangeres Loredana met een ‘Best of 90’s’-medley voor de eerste verrassing van de avond. Loredana zong The Fugees, Lenny Kravitz én bracht een eerbetoon aan Keith Flint. De frontman van The Prodigy overleed vorige maand. En tijdens de dj battle was er ook nog extra aandacht voor Kurt Cobain, het Nirvana-boegbeeld dat 25 jaar geleden overleed.

De zoontjes van Da Boy Tommy

Jump-en Hardstyle-fans kwamen later op de avond aan bod tijdens de optredens van de Marshall Masters (‘Don’t Touch That Stereo’, ‘I Like It Loud’) én Da Rick celebrates Da Boy Tommy (‘Candyman’, ‘Rumble’, ‘Kol Nedra’). Flor van Da Rick kreeg tijdens het optreden het gezelschap van Pieter (9) en Jasper (12), de zoontjes van Tommy die even het podium kwamen opgelopen om het publiek te begroeten en te bedanken voor de appreciatie die ze hadden voor hun vader zijn muziek. Het was een ontroerend moment. “Ik moest toch even slikken”, zegt hun fiere mamma, Ann Duerinckx. “Gisterenavond waren we nog eens alle vier samen, Tommy, de jongens en ikzelf.” De hardere beats werden voorafgegaan door een kleurrijke, geslaagde set van Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee en afgesloten met een ijzersterke AtmoZ-set van DJ Pat Krimson. In de vroege ochtend hebben de laatste feestvierders, moe maar voldaan, de Hasseltse Ethias Arena verlaten.