Roemeens duo pikt scheermesjes en manicuresets 22 juni 2018

Een Roemeen (34) en Roemeense (37) stalen in het voorjaar van 2016 tal van schoonheidsproducten.





Op 24 maart 2016 gingen ze in de Carrefour van Heusden-Zolder lopen met 47 pakken scheermesjes van Gillette, goed voor een totale waarde van 1.578,33 euro. Op 12 april van dat jaar voegden ze nog elf pakken elektrische nagelverzorgingssystemen ter waarde van 406,89 euro toe aan de buit. De beklaagden gaven verstek in de rechtbank. Dat levert de man twaalf maanden cel en een boete van 600 eruo op. Zijn Samsung werd verbeurd verklaard. De vrouw krijgt eenzelfde straf.





(BVDH)