Rob Beenders zegt politiek definitief vaarwel en gaat aan de slag bij Australisch bedrijf Dirk Selis

18 maart 2019

14u41 0 Hasselt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a), die vorig jaar aankondigde te stoppen met politiek, gaat aan de slag bij een producent van implanteerbare hoorapparaten. Beenders moet naar eigen zeggen stoppen als parlementslid omwille van zijn gehoorproblemen.

De veertigjarige Limburgse sp.a’er heeft een ernstige vorm van de ziekte van Ménière. De ziekte verhindert een goede werking van het binnenoor, met aanvallen van duizeligheid en misselijkheid tot gevolg. Beenders kreeg van zijn arts het advies om te stoppen met actieve politiek. In de wandelgangen van de Limburgse sp.a is echter een ander verhaal te horen. “Rob Beenders zaagde samen met Valerie Del Re stevig aan de poten van de burgemeestersstoel van Hilde Claes(sp.a) en bracht haar in 2016 mee ten val. Vader Willy Claes, die in Limburg nog steeds veel macht heeft, zwoer een einde te maken aan de politieke carrière van Beenders en Del Re. Wel, Willy komt zijn belofte steeds na” vertrouwt een vooraanstaand Limburgs sp.a -kaderlid aan deze krant toe. In september 2018 kreeg Del Re een zogezegd ‘once in a lifetime’ jobaanbod als voorzitter van Greenpeace Belgium waar ze dan ook gretig op inging. Vandaag stapt ook de ambitieuze vertrouweling van nationaal sp.a-voorzitter John Crombez definitief uit de politiek op zoek naar een minder stressvolle job in de privé-sector.

Implanteerbare hoorapparaten

Eind vorig jaar liet hij nochtans de mogelijkheid open dat hij zou gaan werken voor de Hasseltse sp.a-Groen-fractie. Nu kondigt hij aan toch de stap naar de privésector te zetten. Hij gaat aan de slag voor Cochlear, de wereldleider op het gebied van implanteerbare hoorapparaten. “Ruim 450.000 mensen, waaronder mezelf, horen dankzij Cochlear”, zegt Beenders. “Sinds mijn operatie kan ik opnieuw ten volle communiceren en is zelfs mijn tinnitus helemaal verdwenen.” Beenders gaat deel uitmaken van een Europees team van zes personen dat zich vooral zal inzetten om het pas goedgekeurde actieplan van de Wereldgezondheidsorganisatie rond slechthorendheid te vertalen. Dat actieplan heeft als doel te voorkomen dat mensen gehoorverlies oplopen en dat degenen met gehoorverlies de juiste interventies en ondersteuning krijgen. De sp.a’er start op 1 april bij het bedrijf. Hij zal de laatste twee plenaire zittingen nog combineren met de nieuwe job.