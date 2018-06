Revalidatiecentrum verhuist dan toch JESSA ZIEKENHUIS NEEMT 90 BEDDEN OVER, SINT-URSULA BEHOUDT AMBULANTE AFDELING MARCO MARIOTTI

30 juni 2018

02u29 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis neemt de 90 bedden van revalidatiecentrum Sint-Ursula in Herk-de-Stad mee op in de ontwerpfase van het nieuwe ziekenhuis in Hasselt. Concreet verdwijnt het complex in Herk-de-Stad met uitzondering van de ambulante afdeling. "Centraliseren komt vooral de patiënt ten goede", zegt Roel Cleenders, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Er moet nog een architect worden aangesteld voor de bouwplannen van het nieuwe ziekenhuis in Hasselt, maar als het van de Raad van Bestuur van Jessa afhangt, zal de revalidatieafdeling ook in Hasselt worden ondergebracht. Centraliseren is de boodschap. "De medisch-strategische uitbouw van de revalidatie is cruciaal", zegt Roel Cleenders. "De architect zal veel aandacht moeten schenken aan de omgeving waarin de patiënt moet herstellen. Maar het ene sluit het andere niet uit. Indien we beslissen om te centraliseren, heeft dat meerdere belangrijke voordelen voor de patiënt: letterlijk alle takken binnen de zorgsector zijn dichtbij. En er kan gewoon begonnen gestart worden met de revalidatie na een ziekenhuisopname. Het complex ligt trouwens centraler in de provincie en binnen ons netwerk Zuidwest Limburg."





8,5 miljoen euro

Het nieuwe ziekenhuis vraagt een investering van maar liefst 500 miljoen euro. "Daarom sparen we vandaag al om straks de nieuwbouw te kunnen realiseren", zegt algemeen directeur Yves Breysem. "De verhuizing levert alvast 8,5 miljoen euro op. Ook op de jaarlijkse werkingskost kunnen we een half miljoen besparen. We willen de beste zorg voor de patiënt tegen de meest efficiënte kostprijs."





Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a) uit Herk-de-Stad nuanceert die 8,5 miljoen. "Dat is natte vinger werk. In die kosten zit de afbraak van de campus inbegrepen. Zo mag je niet tellen hé. Maar we hadden dit verhaal zien aankomen. We zijn op snelheid gepakt. De ambulante dienst is een doekje voor het bloeden. Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat dat er nog is, maar Herk-de-Stad verliest nu één van zijn mooiste troeven. Er is nooit een vorm van inspraak geweest, en op de ingelaste vergadering werd eigenlijk vooral duidelijk gemaakt dat de beslissing al was gemaakt. Het protest heeft niets uitgehaald, hoewel we er toch op hadden gehoopt."





Ten vroegste 2025

In Herk-de-Stad wil het Jessa Ziekenhuis, in samenwerking met de omliggende huisartsenkringen, een medisch centrum als aparte entiteit behouden.





In het najaar wordt de architectenwedstrijd opgestart. Het architectenconsortium dat het project binnenhaalt, zal in het voorjaar van 2019 bekend zijn. De concrete bouw zal pas voor ten vroegste 2025 zijn. "Dat is inderdaad nog even, maar het gaat hier om een uitdoofscenario, dat ligt vast", besluit Moyaers.