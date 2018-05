Reuzentwister? Neen, regenboogpad voor holebi's 18 mei 2018

02u54 0 Hasselt Wie wil, kan er twister op spelen, maar eigenlijk zijn de grote kleurrijke bollen op het kruispunt van de Demerstraat met de Botermarkt en de Lombaardstraat in Hasselt het nieuw regenboogpad voor holebi's.

Traditioneel wordt op 17 mei in heel de wereld de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie gevierd. In alle Limburgse gemeenten hangen dan ook de regenboogvlagen te wapperen, hét symbool van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Verschillende Vlaamse gemeenten hebben ook al regenboogzebrapaden getekend. "In Hasselt hebben we nu midden in het winkelcentrum een eigen regenboogpad, mét begeleidend verkeersbord," legt schepen van welzijn Gerald Corthouts (CD&V) uit. "Die bollen zijn in de kleuren van de regenboogvlag. Het bijbehorend verkeersbord legt uit, dat we op die manier een holebivriendelijke stad willen zijn." Het Regenbooghuis van Hasselt was vragende partij voor de kleurrijke en opvallende aanwezigheid in de Limburgse hoofdplaats. In het huis komen de Limburgse holebi's samen. "We willen tonen aan de hele samenleving dat we openstaan en deel uitmaken van de gemeenschap", zegt voorzitter Davide Secci. "Iedereen in onze samenleving moet volledig zichzelf kunnen zijn." Speciaal voor die dag werd iedereen gevraagd een strikje te dragen, en een selfie te maken uit solidariteit. (RTZ)