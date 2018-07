Restauratie Begijnhof volgend jaar van start SITE MOET OPNIEUW BELANGRIJKE PLEK IN STAD WORDEN BIRGER VANDAEL

28 juli 2018

02u23 0 Hasselt Het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw werd gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Dit moet opnieuw een belangrijke plek in de stad worden. "Met onder meer een 'verdwijnvijver' en uitkijktoren nodigen we bezoekers uit om stil te staan bij de historische waarde van de site", zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).

Het Begijnhof, dat haar wortels heeft in de dertiende eeuw, blijft eigendom van de provincie. UHasselt krijgt een gratis erfpacht van vijftig jaar en geeft de faculteit Architectuur een plaats op deze locatie. Het ontwerp moest aan enkele voorwaarden voldoen: het moest de Begijnhofsite ontsluiten en opnieuw een unieke plaats laten bekleden in het stedelijke weefsel. Bovendien moest het poortgebouw kunnen groeien en flexibel worden gebruikt. Zo moest het Begijnhof een plaats zijn voor ontmoeting en beleving, met aandacht voor het unieke erfgoed.





Spiegelvijver

Dat laatste is erg belangrijk. De voormalige begijnhofkerk, de dertien traditioneel opgebouwde begijnhofwoningen, het poortgebouw en de tuin werden in 1939 beschermd als monument omwille van hun artistieke, oudheidkundige en historische waarde. De classicistische kerk in het midden van het Begijnhof beheerste jarenlang de Hasseltse skyline, tot het in de Tweede Wereldoorlog in de puin werd gelegd door verdwaalde bommen van een Amerikaans bombardement. Enkel een ruïne blijft over. Het winnend ontwerp wil deze centrale kerk terug naar voor schuiven. Het wil het evenwicht tussen deze en de huisjes herstellen. Het positieve van de verdwenen kerk wordt subtiel terug in kaart gebracht. De vloer van de kerkruïne zal een 'verdwijnvijver' worden. De vijver zal dienen als spiegelvijver die de verdwenen helft van de kerk weer zichtbaar zal maken. Bij specifieke evenementen kan de vloer worden drooggelegd, waardoor een grote, verharde ontmoetingsplek ontstaat.





Residenties voor gastprofessoren

Er zal in het nieuwe ontwerp meer gras ontstaan tussen ruïne en tuinmuur en de tuin wordt het nieuwe centrum van de site. Om deze meer toegankelijk te maken, zal er een extra doorsteek komen naast het Jenevermuseum ter hoogte van de Witte Nonnenstraat. Net achter het poortgebouw zal er een 26 meter hoge panoramische belvedère (uitkijktoren) worden voorzien. Die is net de hoogte van de verdwenen begijnhofkerk. Terwijl studenten pauze kunnen nemen in het groen, worden in de begijnhofwoningen residenties ingericht voor gastprofessoren.





David Kohn en Bovenbouw architecten zal de komende maanden in overleg met de UHasselt, stad Hasselt, de provincie Limburg en Team Vlaamse Bouwmeester het ontwerp finaliseren. In 2019 wordt de aanbesteding voor een aannemer afgerond.