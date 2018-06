Restaurantuitbater krijgt standbeeld omdat hij Herkenrode proper houdt 20 juni 2018

02u51 0 Hasselt Weinig blikjes en rondwarrelend plastic langs de wandelpaden rond de abdij van Herkenrode bij Hasselt. En dat is voor een groot deel te danken aan de ijverige uitbater van restaurant 'De Paardenstallen'. Die ruimt regelmatig alle troep op het hele domein op.

Peter Bartholomevis is daarmee één van de beste 'Mooimakers' van ons land. 'Mooimakers' zijn mensen die vrijwillig alle afval opruimen op een favoriete plek in hun eigen buurt.





Afvalverwerker OVAM, Fost-plus en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten willen deze zomer een aantal van die vlijtige mensen in de kijker zetten.





Daarom worden ze deze week verrast met een eigen standbeeld. In totaal komen er zo vier beelden in Vlaanderen, waaronder één in Limburg. Zo zag Peter Bartholomewis deze week plots een standbeeld van hemzelf verschijnen op Herkenrode.





"De abdijsite is een prachtige, idyllische plek. Daarom wil ik dat ze mooi blijft, zonder afval op de grond."





"Met onze zomercampagne willen we benadrukken dat elke plek in de stad het verdient om zwerfvuilvrij te zijn", legt Els Gommeren coördinator van Mooimakers uit. De standbeelden moeten voor haar nog meer mensen motiveren.





Onderaan het beeld staat een tekst die iedereen moet motiveren om de buurt proper te houden. "Het beste wapen tegen zwerfvuil en sluikstorten is een breed draagvlak. Campagnes tonen aan dat zwerfvuil en sluikstorten iederéén stoort. Nochtans hebben we met z'n allen de sleutel in handen, om omgeving mooi te houden," aldus Gommeren. (RTZ)