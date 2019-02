Gesponsorde inhoud Regionale landschappen houden

driedaagse wandeltochten LXB

18 februari 2019

19u05 0

De drie regionale landschappen die in de provincie Limburg actief zijn, komen voor de dag met een nieuw wandelevenement. Drie dagen na elkaar kan in een specifieke Limburgse streek gewandeld worden. Om beurten worden de driedaagse wandeluitstappen door een regionaal landschap gehouden. De eerste driedaagse wordt georganiseerd door het regionaal landschap Haspengouw & Voeren en gaat door op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni dit jaar. Op de eerste dag worden Heers en Sint-Truiden verkend. Op de tweede dag wordt gewandeld in Bilzen en Riemst. Op de slotdag kan de wandelaar Kortessem en Borgloon ontdekken. Meer info over het nieuwe wandelaanbod vind je op de site www.wandeldriedaagse.be.