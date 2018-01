Rechter in cannabiszaak wordt vervangen 27 januari 2018

03u50 0 Hasselt In een grote cannabiszaak die gisteren had moeten behandeld worden, heeft de rechtbank van Hasselt zich teruggetrokken.

Een van de drie rechters wordt vervangen, omdat zijn objectiviteit mogelijk in gevaar zou komen, gezien zijn familiale banden met een onderzoeksrechter in Tongeren. "Er was een schijn van partijdigheid", verklaart advocaat Rik Vanreusel, die de verdediging van de 47-jarige hoofdbeklaagde op zich neemt. De zaak gaat over zes cannabisplantages die onder meer in Tessenderlo en Houthalen-Helchteren werden aangetroffen. Het proces moet nu overgedaan worden. "Het parket moet opnieuw een uur lang vorderen. Omdat iedereen elkaar en hun standpunten kent, zal het vermoedelijk wel sneller gaan. Op twee weken zal dit worden afgehandeld. Het enige vervelende is de extra verplaatsing die de betrokkenen moeten maken", zegt Vanreusel. Op 2 en 9 februari zullen de zittingen plaatsvinden. (BVDH)