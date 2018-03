RC Hades krijgt zonnepanelen 30 maart 2018

Voetbalclub RC Hades zal binnenkort zonnepanelen plaatsen op het dak van het hoofdgebouw in het Kiewitstadion. Er komt ook een zonneboiler. "Een studie hierover was duidelijk: het is niet alleen goed en een voordeel voor het milieu, maar ook absoluut rendabel", zegt voorzitter Toon Hermans. "Voor de plaatsing van geluidsloze elektriciteitswinnende windgeleidingssystemen boven de verlichtingspylonen zijn we in onderhandeling. Een meting van de windsnelheid op die hoogte - 35 meter - zal eerst uitgevoerd worden." (JEK)