Radio 2 toont nieuw gebouw tijdens opendeurdag BVDH

08 december 2018

15u29 0

Radio 2 Limburg vind je niet langer meer terug in de Via Media, maar wel in de oude rijkswachtkazerne op het Limburgplein. Het huisnummer 2 bleef wel behouden. Dit gebouw ligt vlak onder de schuine spiegel van het stadskantoor. Zaterdag werden de deuren van hun nieuwe woonst opengezet. In groepjes van vijftien kregen mensen een rondleiding van hun gekende radiostemmen. Er werd afgesloten met een drankje. Eerder werd er al een symbolische wandeling van het oude naar het nieuwe gebouw georganiseerd.