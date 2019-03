PXL-weggeefkast kent succes bij studenten DSS

08 maart 2019

13u34 0 Hasselt Afdanker voor de één, pronkstuk voor een ander. Wie iets kan gebruiken, mag het meenemen uit de weggeefkast die sinds de klimaatmarsen steeds meer aan populariteit wint. “De weggeefkast is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en past perfect bij in de duurzaamheidsvisie van ons departement”, zegt Marleen Schepers, departementshoofd van PXL-Tech.

Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt. Het gaat in tegen de huidige wegwerpcultuur. In deze kast kunnen docenten en studenten nog bruikbare spullen (kledij, speelgoed, huisraad, schoenen, accessoires…) anoniem achterlaten. Wie iets kan gebruiken, mag het meenemen. Op die manier geef je spullen een tweede leven door te nemen of te geven. Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Het voorwerp moet nog in goede staat zijn. Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan. Zie je iets moois, maar heb je zelf geen voorwerp bij? Alleen iets meenemen mag ook!

Klimaatmarsen

“Sinds de klimaatmarsen merk je bij de studenten toch een bevestiging van wat er onderhuids al langer borrelt. Namelijk hun engagement om duurzamer met dingen om te gaan. De kast heeft dus zeker succes, op dit moment wordt er ’s morgens iets ingelegd en is dit de volgende dag meestal weg. Het gaat vooral om glazen, keukengerief, kaften die studenten kunnen hergebruiken, soms vaasjes, kommetjes, eierdopjes,…We plaatsen hier ook kledij die al zeer lang bij de verloren voorwerpen ligt, dit verdwijnt ook vrij vlot”, zegt Schepers.

Uitbreiding

“PXL-Tech is voor onze hogeschool pionier op gebied van initiatieven nemen die de duurzaamheid ten goede komen. Algemeen directeur Ben Lambrechts denkt zeker na om dit uit te breiden naar de andere PXL-campussen en gebouwen”, zegt directeur communicatie Gerrit Schuermans.