PXL-Voka Young & Strong wil leiders van morgen leveren Hogeschool PXL en Voka – KvK Limburg verenigen krachten in jongerennetwerk Dirk Selis

15 februari 2019

16u50 0 Hasselt Getalenteerde jongeren uit hun comfortzone halen en laten excelleren. Dat is het doel van PXL-Voka Young & Strong. Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg slaan de handen in elkaar om jongeren te verbinden die samen het verschil willen maken. Via drie inspiratieroutes ‘leadership en ondernemen’, ‘creativiteit’ en ‘technologie’ komen jongeren in contact met succesvolle ondernemers, eigenzinnige creatievelingen en met elkaar.

“Ik droom al lang van zo’n netwerk.” vertrouwt algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL ons toe. Wij willen de leiders van morgen leveren. Op diverse locaties bij PXL en Voka – KvK Limburg, maar ook elders in Limburg, biedt PXL-Voka Young & Strong een jaarprogramma aan van inspirerende ontmoetingen met charismatische pioniers, succesvolle ondernemers, eigenzinnige creatievelingen en influencers. Maar evenzeer boeiende connecties met andere jongeren. Dit is het netwerk voor enthousiaste technologieliefhebbers en creatieve geesten die goesting hebben om te ondernemen en op zoek zijn naar gelijkgezinde durvers. Op het programma staan onder meer een traject om je businessplan te ontwikkelen en een technology bootcamp in Makerspace.”

Ondernemende mindset

Ook Voka-baas Johann Leeten is enthousiast: “Met dit initiatief willen PXL en Voka jongeren stimuleren om te leren en te netwerken. Binnen het onderwijs worden al veel inspanningen geleverd, maar jongeren moeten ook gestimuleerd worden om leerkansen buiten de schoolmuren te benutten. Een mindset waarbij jongeren op de schoolbanken leren wat ze in hun latere loopbaan tot aan hun pensioen zullen uitvoeren is niet meer van deze tijd. De snel evoluerende samenleving en arbeidsmarkt vraagt professionals die continu leren en samenwerken om het verschil te maken. PXL-Voka Young & Strong wil jongeren aanzetten om een lerende attitude aan te nemen die verder reikt dan een diploma”.

Meer informatie over PXL-Voka Young & Strong en het activiteitenoverzicht vind je op www.youngandstrong.be