PXL-studenten zorgen voor een nieuwe, ‘Belladonna’ vipbeleving op ‘I Love the 90’s’ Dirk Selis

20 februari 2019

15u09 0 Hasselt Creatieve ideeën van studenten betrekken waardoor er nieuwe evenementen of belevingen ontstaan. Dat was de inzet van ‘Pitch je idee’, een platform dat Hogeschool PXL tijdens het huidige academiejaar aanbiedt en wat in het najaar kon rekenen op een ruime belangstelling. Als winnaar kwam het project van Silke, Sahsenem, Anneleen en Zana uit de bus. Zij bieden vrouwen met ‘Belladona’ een heuse vipbehandeling aan op ‘I Love the 90's, The Party’.

Een professionele vakjury boog zich over de inzendingen en het eerste resultaat van innovatief denken werd door medeorganisator House of Entertainment geïntegreerd in ‘I Love the 90’s, The Party’. PXL-studente Silke Begine: “‘Belladonna’ is het concept dat ik samen met mijn medestudenten Sahsenem, Anneleen en Zana heb ontwikkeld. Het is voor en door vrouwen en centraal staan genieten en verwend worden. Op termijn kan ons concept op eigen benen staan, maar dit jaar maken we graag de koppeling met ‘I Love the 90’s, The Party’ die zaterdag 13 april plaatsvindt in de Ethias Arena. We konden de grootste 90’s party van Europa overtuigen om extra inspanningen te leveren voor vrouwen.”

Personal shopper

“Naast de line-up, waar er met onder andere Maxi Jazz van Faithless en het afscheidnemende Boyzone van Ronan Keating extra aandacht is voor vrouwen, kunnen we de bezoeksters ook een ‘Gold’ en ‘Diamond’ Belladonna-pakket aanbieden. Het eerste geeft je naast een aparte ingang ook toegang tot het gratis gebruik van toiletten, vestiaire, een glaasje cava en een aparte zone met exclusieve standjes. Kies je voor ‘Diamond’, dan is de upgrade compleet en word je vooraf al ontvangen in het YUP hotel in Hasselt. De dag begint om 10 uur. Je krijgt een goodiebag en de mogelijkheid om met een personal shopper op stap te gaan in de mooie stad Hasselt. Aansluitend kan je je omkleden in het hotel, word je haar gedaan en krijg je passende make-up. Daarna word je met een shuttle naar het feest gebracht en verblijf je de hele avond in de aparte zone, met standjes. De aparte ingang, gratis toiletten en vestiaire en een glaasje cava zitten ook in dit pakket.”

Innovatief

Medeorganisator Kris Bloemen: “Toen het werd gepresenteerd zag ik niet alleen het enthousiasme en geloof van de studentes, het verhaal biedt een meerwaarde die wij graag op ‘I love the 90’s’ omarmen. We hebben veel vrouwen en we krijgen vaak de vraag welke extra belevingsmogelijkheden wij kunnen aanbieden waardoor onze party voor hen een grote meerwaarde krijgt. Anno 2019 willen sommige vrouwen meer dan alleen maar het feestje en daar speelt het ‘Belladonna’-project perfect op in. De vier studenten voelen perfect aan hoe we ons verhaal kunnen actualiseren en upgraden. Kies je voor het complete pakket, dan begint het feest al op zaterdagvoormiddag met pure verwennerij, shoppen en genieten. Samen met je BFF’s, girlfriends, vriendinnen of individueel word je perfect voorbereid voor onze party. Fijn dat we deze nieuwe vorm van pré-party beleving kunnen aanbieden.”

Meer info over het ‘Belladonna’-project, en tickets reserveren, kan via www.ilovethe90s.be. Gold-tickets kosten 69,50 euro. Aan de Diamond-tickets (duoticket) hangt een prijskaartje van 328,50 euro.

I Love the 90's, The Party vindt plaats op zaterdag 13 april in de Ethias Arena in Hasselt.