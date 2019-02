PXL-studenten veroveren tweede plaats op nationale digital masters award DSS

20 februari 2019

14u57 0

Dinsdagavond vond de vijfde editie van de Digital Masters Academy Awards plaats. Een bekroning op een semester hard werken aan Hogeschool PXL voor een opleidingsprogramma van Google en Bloovi Me. Na afloop zijn de studenten niet alleen Google Certified, ze hebben ook de praktijkervaring van een eerste Google Adwords voor een Belgische vzw in de vingers. En de besten, die winnen een award. Onnodig te zeggen dat deze schoolverlaters straks erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.

Herve Van de Weyer, PXL-opleidingshoofd Communicatiemanagement, besloot 3 jaar geleden dat studenten hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen verhogen indien ze Google Certified de arbeidsmarkt opgaan. Een idee dat hij deelde met Guy Gelaude, Partner Lead bij Google. Guy was in die tijd, samen met Bloovi Me, al een tijdje bezig met de opzet van Digital Master Classes. Het idee: niet enkel google certifications op het cv maar ook een eerste werkervaring met Google Adwords én coaching in de uitbouw van hun carrièreplan via Bloovi Me. Uiteraard is het uitgebreide netwerk van bedrijven van Bloovi op die manier ook binnen handbereik van de ondernemende student.

Adwords campagne

Benny Bierebeeck, PXL-opleidingshoofd Marketing zag ook heil in deze samenwerking. Zo komt het dat studenten communicatiemanagement en studenten marketing in een gemengd team een campagne gratis uitwerken voor een vzw van hun keuze. Ja, ook voor de Adwords campagne dienen de vzw’s niet te betalen. Google voorziet in het Adgrants project een budget voor elke vzw, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

vzw Belgisch Centrum voor Blindegeleidehonden

De doorbijters die de certificaten behalen en samen met de vzw een campagne opzetten en analyseren, maken op het einde van het semester kans op een DMA -award. Dit jaar viel het team van Léonie Dello (Bilzen), Lenka Reynders (Genk), Ayla Reintjens (Eigenbilzen), Jo-Elle Mottoul (Heers) en Hanne Claes (Mol) voor de vzw Belgisch Centrum voor Blindegeleidehonden tweemaal in de prijzen. Niet enkel zijn ze het beste team voor Hogeschool PXL, ze behaalden ook de 2de plaats voor beste team over alle deelnemende scholen in België heen, oftewel 2500 studenten. De stagebedrijven, respectievelijk Radio 2 Limburg, Designskills, Geel-Blauw immobiliën en Trevi Group Hasselt, waar deze dames deze week gestart zijn, hebben er alvast een sterke digitale kracht bij de komende 3 maanden.