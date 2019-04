PXL-studenten liggen wakker van migratie, onderwijs en het klimaat: maar slechts minder dan 1 procent vindt armoede een belangrijk thema Dirk Selis

10u49 0 Hasselt Op 26 mei trekken we naar de stembus om een nieuw federaal, Vlaams en Europees parlement te kiezen. Met deze verkiezingen in het vooruitzicht hield Hogeschool PXL een poll bij haar studenten. En die liggen vooral wakker van migratie, onderwijs en het klimaat, zien stemmen als hun burgerplicht en laten zich naar eigen zeggen nauwelijks beïnvloeden in hun stemgedrag.

“641 studenten namen deel aan de poll, wat neerkomt op zowat 9 procent van de studentenpopulatie van Hogeschool PXL . Omdat de studenten zelf beslisten over hun deelname – alle studenten werden immers uitgenodigd tot deelname – tonen de resultaten dat studenten met een sterke politieke interesse hebben deelgenomen. Om die reden lenen de resultaten zich niet tot projectie op de volledige studentenpopulatie van Hogeschool PXL. Ongeveer de helft weet nu al op wie hij of zij zal stemmen, en een even grote groep ziet zichzelf niet als kandidaat op een kieslijst. Voor alle duidelijkheid gaat het slechts over een poll, en niet over een representatief onderzoek” zegt woordvoerder Nick Daenen

Als er geen opkomstplicht zou zijn, vinden 74,96% van de studenten het hun plicht als burger om te gaan stemmen. Maar liefst 10,33% van de studenten zegt zich te laten beïnvloeden door sociale media in hun stemgedrag. Meer dan de helft, zo’n 53,83% van de studenten weet nu al voor wie ze gaan stemmen. Terwijl 26,76% dat slechts een week op voorhand beslist.

Het migratiethema beroert dan weer 21,13% van de studenten, onderwijs komt op een tweede plaats met 17,37% en 14,24% vindt dat het klimaatthema doorslaggevend is. Opmerkelijk slechts 0,16% vindt dat kansarmoede een belangrijke thema is. Ongeveer 44,76% laat zich door niet of niemand beïnvloeden in hun stemgedrag. Maar Mijn 9,86% van de studenten vraagt zijn ouders raad vooraleer naar stembus te gaan.