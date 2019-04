PXL-studenten Lerarenopleiding ondernemen in New York Dirk Selis

12 april 2019

12u19 1 Hasselt Terwijl heel wat secundaire scholieren tijdens de paasvakantie traditioneel op Romereis gaan, zoeken studenten van de PXL-Lerarenopleiding Secundair Onderwijs verdere horizonten op. Met negen zijn ze, de derdejaarsstudenten van het onderwijsvak Bedrijfsorganisatie (Handel-Burotica), en ze zitten nog tot 17 april in New York. Daar mogen ze op de koffie bij de Belgische consul-generaal, en nemen ze deel aan tal van activiteiten voor internationale virtuele ondernemingen of oefenfirma’s.

Work-It-Easy, het leerbedrijf van de PXL-lerarenopleiding Bedrijfsorganisatie neemt deel aan de Youth Business Summit in New York. Het project kadert binnen de interdisciplinaire reis in het derde jaar van de opleiding en het virtueel ondernemen binnen het onderwijsvak Bedrijfsorganisatie.

Work-it-easy

“Work-it-easy is een virtuele onderneming die ergonomisch en design kantoormeubilair verkoopt. Virtueel ondernemen begint met het oprichten van een simulatiebedrijf. De studenten worden ingezet als actieve werknemers die een fictieve goederen- en geldstroom genereren maar wel werken met reële documenten. Ze verwerken bestellingen, maken facturen, organiseren acties en promoties, verzorgen de interne en externe communicatie en doen een boekhouding. Iedere student krijgt na het versturen van een sollicitatiebrief de gepaste functie toegewezen,” zegt PXL-lector Klara Leekens. Een virtueel leerbedrijf traint niet alleen de vakgebonden vaardigheden, maar stimuleert eveneens sociale capaciteiten zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, plannen, problemen oplossen en zakelijk communiceren. Studenten leren dat kritisch zijn, creatief kunnen denken, en over het nodige doorzettingsvermogen beschikken noodzakelijke vaardigheden zijn om het leerbedrijf te runnen.

De negen studenten van Work-it-easy verleggen hun grenzen en die van hun onderneming door deel te nemen aan de Youth Business Summit. “Door naar New York te reizen geven we hen de kans om een nieuwe doelgroep, internationale oefenfirma’s, aan te spreken om handel met hen te drijven. Als toekomstige leraar leren zij hoe educatieve reizen te organiseren, vreemde culturen te ontdekken en appreciëren en oefenen ze hun taalvaardigheid in het Engels. Deze unieke kans wordt mogelijk gemaakt door VE (Virtual Enterprise) International, de tegenhanger van Cofep, de centrale voor Belgische oefenfirma’s,” aldus Klara Leekens.

Global Business Challenge

Tijdens hun week New York nemen de studenten deel aan de Global Business Challenge. In internationale teams nemen ze een business case van een ‘Small Business Owner’, een bedrijfsleider van een onderneming met maximum 250 werknemers, onder de loep. Via de Design for Delight aanpak proberen de studenten empathie te krijgen voor de bedrijfsleider en zich in te leven in zijn situatie. De bedoeling is om de problemen van de onderneming te benoemen en hier oplossingen voor te bedenken. Deze oplossingen dienen te kaderen in de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Elk team presenteert zijn case aan een professionele jury. De drie beste teams vallen in de prijzen.

Consul-generaal

Ook bemannen de studenten een stand op de New York International Trade Exhibition en drijven handel met virtuele leerbedrijven van over de hele wereld. Niet alleen de taalvaardigheid van de studenten wordt getest maar ook hun vermogen tot samenwerken, creativiteit en zakelijke vaardigheden. Daarnaast staat er heel wat cultuur en een bezoek aan het Belgisch Consulaat gepland.