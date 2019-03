PXL-studenten lanceren de LithoCase, de lichtgevende fotokader met 3D-reliëf DSS

14 maart 2019

11u03 0

Vijf studenten Elektronica-ICT van Hogeschool PXL komen met een vernieuwend product op de markt: de LithoCase, een lichtgevende fotokader met 3D-reliëf. “Zelfs de kleinste details in foto’s worden naar boven gehaald”, zo luidt het.

Eerder dit academiejaar richtten PXL-studenten Ine Vanolst, Lien Teuwen, Christiaan Prévot, Arne Dubois en Kris Teuwen de studentenonderneming LithoPic op. Een gedeelde interesse in fotografie dreef de jongeren richting een nieuw, creatief product, een vernieuwende manier om foto’s te visualiseren. Ine Vanolst: “Door een lichtbron achter een 3D-geprinte foto te zetten, kregen we een effect dat we nog niet eerder zagen: zelfs de kleinste details werden naar boven gehaald. De LithoCase was geboren.”

Lithografie 2.0

“Eigenlijk is dit lithografie 2.0”, vult Lien Teuwen aan. “Die grafische techniek bestond al eind 18e eeuw, maar wij vertalen die techniek naar de 21e eeuw, door gebruik te maken van een 3D-printer en leds.” Het resultaat spreekt klanten aan en dus verkopen de eerste LithoCases als zoete broodjes, al naar gelang het formaat voor 25, 35 of 45 euro. Vanolst: “Het sterke aan onze producten is het maatwerk: de klant kiest zelf welke foto hij uitgelicht wil zien, in welke grootte en in welke kleur kader. Als klanten een bepaalde foto beu zijn, dan heb je voor een beperkte prijs nieuwe 3D-prints die je in dezelfde kader opnieuw tot leven kan wekken. We hebben ook standaardprints op voorraad, maar de meeste klanten kiezen voor een eigen, persoonlijke foto.”

Ons kindje

LithoPic is een tijdelijke studentenonderneming, een zogenaamd small business project in samenwerking met vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) waarin de studenten gedurende één academiejaar de knepen van het ondernemerschap leren. Maar als het van de studenten afhangt, krijgt het project wellicht ook na de studies nog een vervolg. Ine Vanolst: “Dit project is ons kindje. Er is nog zo veel onontgonnen terrein en de positieve reacties doen zoveel deugd dat we er nog niet mee willen stoppen.”