PXL-studenten Communicatiemanagement verzamelen Hasselts talent op heART for Talent DSS

11 april 2019

12u41 0 Hasselt Op paasmaandag 22 april vindt in Studio Stad, het historische stadhuis van Hasselt, het evenement ‘heART for Talent’ plaats. Initiatiefnemers zijn Ayla Reinjens en Michaela Peneva. Beiden studeren Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL. Ze willen kunstenaars, die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, de kans geven hun werk te exposeren. En er zullen ook kunstenaars live creëren tijdens het evenement, om bezoekers te laten beleven hoe kunstwerken tot stand komen.

In de PXL-opleiding Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL in Hasselt krijgen alle studenten de opdracht om een evenement of activiteit te organiseren. Hiervoor werkten Ayla en Michaela het concept ‘heART for Talent’ uit. In totaal nemen er 25 beeldhouders, schilders en tekenaars deel aan het project. Al deze deelnemers komen uit de buurt van Hasselt. Via de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Hasselt en de Academie voor Beeldende kunsten in Heusden-Zolder konden de kunstenaars zich inschrijven. De inschrijvingen liepen sneller dan verwacht omdat er niet werd gekeken naar leeftijd, geslacht of soort kunst. “Er zit veel talent in Hasselt en niet enkel bij de jongere generatie. Wij brengen jong en oud samen om hun beeldende kunstwerken te exposeren in het hartje van Hasselt,” zegt Michaela Peneva.

Studio Stad

Studio Stad, beter bekend als het historisch stadhuis, ligt aan het Groenplein in het hart van Hasselt. De eerste verdieping van het gebouw is omgebouwd tot een plek om Hasseltse creatievelingen de kans te geven om hun talent te tonen. Een ideale locatie voor ‘heART for Talent’. Op paasmaandag 22 april gaan de deuren van Studio Stad van 12 tot 17 uur open voor iedereen die de werken wil bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje.