PXL Roeiteam staat in z'n blootje 02u44 0 Printscreen Noaska Productions Enkele pikante kiekjes uit de kalender. Hasselt PXL Roeiteam doet het opnieuw: nadat het de voorbije twee jaar telkens een naaktkalender uitbracht ten voordele van het goede doel, poseren de leden opnieuw in hun blootje. De opbrengst gaat naar een hersenstichting.

Toen de kalender in 2016 verscheen, was dat het einde van het jarenlange gerucht dat één van de teams aan een dergelijke naaktkalender aan het werken was. De PXL deelde op die manier een eerste tik uit in de eeuwige vete met UCLL en UHasselt. Ongeveer 400 exemplaren werden toen verkocht. Nu is het tijd voor een nieuwe opvolger. De kiekjes werden vastgelegd op verschillende plaatsen. Uit een trailer blijkt dat de lens mee ging in onder meer ziekenbedden, de douche en de bibliotheek. Hulpmiddelen als een dure auto, een biljarttafel, halters en schilderijen worden uiteraard handig gebruikt. Voor amper 8 euro kan je een kalender in het bezit krijgen. De kalenders zijn verkrijgbaar in de PXL Bookshop en via de roeiers zelf. (BVDH)





Printscreen Noaska Productions Enkele pikante kiekjes uit de kalender.