PXL Music organiseert internationale week 'Vive les différences'

01 maart 2019

11u17 0 Hasselt Van maandag 4 maart tot vrijdag 8 maart trakteert PXL Music haar studenten, oud- studenten en lectoren op een aanbod van internationale masterclasses, lezingen en Skype- sessies met toppers uit de internationale muziekindustrie. Het leitmotif doorheen de week is ‘Vive les différences!’.

PXL-Music wordt in deze week een ontmoetingsplaats waar verschillen in muzikale inzichten, technologieën, culturen en politiek, de grondstof vormen voor creativiteit. De internationale week focust zich op een interculturele uitwisseling met Nederland, Zweden en Finland. Zo zullen studenten PXL-Music samenwerken met collega’s uit Zweden (Linneaus), Finland (TAMK) en Nederland (Minerva Academie) en songs schrijven in opdracht van Marie Daulne (Zap Mama), Michel Gillain, Antonio Paz en Johannes Verschaeve (The Van Jets). De songs worden onderworpen aan het oordeel van muzikanten en componisten David Poltrock en Sara Gilis, voormalig radiomaker Mark Coenen, voormalig labelgoeroe Erwin Goegebeur, programmator Wim Smets (Muziekodroom), muziekproducer Yannic Fonderie en alumnus Roeland Gijsens (CTM Entertainment).

Immersive audio

In samenwerking met Amptec en D&B wordt ons paviljoen omgetoverd tot een immersive audio-paradijs waar internationaal gerenommeerde geluidstechniekers onze studenten in contact brengen met nieuwe technologieën op vlak van immersive audio. Ondermeer de installatie van een D&B soundsytem tot 3D audio, HRFT’s en immersive sounds voor film en tv komen aan bod. Met onder andere Erik Loots (Vaya Con Dios, Anastacia), Steven Maes (Motor Music), Jonas Reijniers en Herbert Peremans (Universiteit Antwerpen) en Thierry De Vries (A-sound), de mixer van Patser.