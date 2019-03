PXL-MAD School of Arts-docent David Huycke wint Bayerische Staatsprijs 2019 DSS

19 maart 2019

15u24 0 Hasselt Vorig weekend werden in München op de Internationale Handwerksmesse IHM 2019 de jaarlijkse Bayerische Staatsprijzen voor het hedendaagse kunstambacht uitgereikt. David Huycke viel in de prijzen met zijn werk: drie zilveren, gegranuleerde objecten. Aan de prijs is een bedrag van 5.000 euro en een gouden medaille verbonden.

De jury, bestaande uit o.a. Florian Hufnagl van de Pinakothek der Moderne, sprak haar waardering uit voor de combinatie van artistieke originaliteit met hoogstaand technisch vakmanschap. Vooral de vernieuwde en perfecte integratie van granulatie in groter zilverwerk is nooit eerder gezien. David Huycke promoveerde op het thema van granulatie en de toepassing ervan in groter zilverwerk in 2010 aan de universiteit van Hasselt en Leuven. Binnen het onderzoek werd granulatie, oorspronkelijk een decoratietechniek waarbij kleine bolletjes een oppervlak versieren en die vooral gebruikt werd in de juweelkunst, toegepast op nieuwe manieren en in ongezien grote objecten.

Vernieuwende zilverkunstenaar

David Huycke is kunstenaar en docent aan PXL-MAD School of Arts en aan de universiteit van Hasselt. Hij wordt gezien als één van de meest vernieuwende zilverkunstenaars van deze tijd. Zijn werk bevindt in zich in talrijke museale collecties, o.a. in Londen, Parijs, Keulen maar ook in het StadsMus in Hasselt. Binnen PXL-MAD School of Arts in Hasselt begeleidt hij de masterstudenten Juweelontwerp en Edelsmeedkunst richting afstuderen en als professor aan de Universiteit Hasselt heeft hij enkele doctoraatsstudenten onder zijn hoede.