PXL-MAD School of Arts brengt werk van Luc Tuymans naar De Serre in Hasselt DSS

22 februari 2019

09u02 0 Hasselt Volgende week opent PXL-MAD School of Arts de expo ‘Ik Zie Ik Zie Ik Zie WatJijNietZiet’ in De Vitrine, een expositieruimte in De Serre, het voormalig administratief gebouw van Stad Hasselt dat tegenwoordig is omgedoopt tot creatieve broeiplaats.

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet is een spel waarbij een voorwerp moet worden geraden, dat één van de spelers in gedachten heeft, en dat voor alle spelers zichtbaar aanwezig is. Het enige kenmerk dat hij geeft is de kleur” zegt curator Lieven Segers, beeldend kunstenaar, organisator van tentoonstellingen, docent aan PXL-MAD School of Arts in Hasselt.

Visueel actief

Ik Zie Ik Zie Ik Zie WatJijNietZiet is een expo die de toeschouwer niet enkel op zoek laat gaan naar een onwaarschijnlijk gekleurd voorwerp maar ook naar hoe objecten en kunstwerken elkaar kunnen dienen en beïnvloeden. Het spel wordt verlegd naar de mogelijkheid om merkwaardigheden te vinden die niet onmiddellijk in de oorspronkelijke werken zit, maar die eerder tussenin de kunstwerken te ontdekken is. In deze tentoonstelling wordt de toeschouwer visueel actief gemaakt terwijl hij fysiek buiten blijft.

Met werk van: Nick Andrews - Carla Arocha & Stephane Schraenen - Guillaume Bijl - Vaast Colson - Fleur de Roeck - Peter Hulsmans - Frank Koolen - Verdran Kopljar - Michele Matyn - Nadia Naveau - Dries Otten - Ria Pacquée - Lieven Segers - Helgi Thorsson - Luc Tuymans

Opening: donderdag 28 februari, 19:30, De Vitrine / De Serre, Hasselt. De tentoonstelling blijft tot 24 maart, 24u/24u te bezichtigen.