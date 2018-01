PXL biedt als eerste verpleegkunde aan in avondonderwijs 02u49 0 Hasselt Vanaf september dit jaar biedt hogeschool PXL als eerste in Limburg een opleiding verpleegkunde in het avondonderwijs aan. De vier jaar durende scholing is bedoeld om het tekort aan verpleegkundigen in de provincie op te vangen.

"Binnen vijf jaar verwachten we dat er te weinig verpleegkundigen gaan zijn", liet Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare, weten. Wat te verklaren is door enerzijds de toenemende vergrijzing en anderzijds het groot aantal mensen in een zorgberoep die op korte termijn met pensioen gaan. Wat hierbij opvalt, is een sterke afname van zij- instromers. "Het zijn werkenden die een carrièreswitch naar de zorgsector overwegen", zegt Nelissen. "Het is juist deze groep die we willen bereiken. We stellen meermaals vast dat iemand door contact met de zorgsector goesting krijgt om zelf de stap te zetten naar een job in de zorg", vervolgde hij. Wat is de hinderpaal om het niet te doen? "Het aantal lesdagen", legde hij uit. "Ook het verlies van inkomen door te stoppen met werken is een obstakel om de sprong te wagen. Hierdoor loopt de sector heel wat broodnodige talenten mis."





Coaching

De theoretische en praktische lessen gaan alleen op dinsdagen door. "Ze volgen acht uur per week les met vier weken stage in het eerste jaar en daarna langere stages in de overige drie jaren. Als ze afstuderen hebben ze 2.300 uren stage volgemaakt. We werven een extra kracht aan die de werkstudenten persoonlijk gaat coachen." De toelatingsvoorwaarden om met de opleiding te mogen starten zijn dezelfde dan die van de dagopleiding verpleegkunde. Een bijkomende voorwaarde is dat de studenten minimaal 80 uren per maand elders aan het werk moeten zijn. "Hierdoor krijgen ze het statuut van werkstudent", wierp Nelissen op. "Ze komen in aanmerking voor een zorgkrediet. Wie slaagt in het eerste jaar heeft recht op een attest van zorgkundige. Vanaf het tweede jaar kunnen ze werk en studie blijven combineren. Of ze kunnen stoppen met werken en verder studeren met ondersteuning van de VDAB", besloot hij. (LXB)