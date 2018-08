Pukkelpopweide krijgt wandelboulevard FESTIVAL PAKT UIT MET HOUTEN VLOER VAN 528 METER MARCO MARIOTTI

14 augustus 2018

02u42 0 Hasselt Geen lange files op de openingsdag van het festival, én geen last van modderwegjes of net te veel stof bij droogte. Dat is wat Pukkelpopbaas Chokri Mahassine gisteren beloofde. "We pakken uit met een houten wandelboulevard van 528 meter lang over de hele weide", vertelt hij. De ticketverkoop voor vrijdag laat voorlopig nog op zich wachten.

Pukkelpop zou Pukkelpop niet zijn als ze ook dit jaar met een nieuwigheid op de proppen zou komen. Met links en rechts wat schuiven van tenten, valt vooral de wandelboulevard op. In principe gaat het vooral om het wandelpad dat langs de mainstage doorloopt. "In totaal een stevige houten vloer van maar liefst 528 meter", vertelt Chokri. "Andere jaren wordt dit soms één lange zandweg met héél wat opwaaiend stof als gevolg. Maar als het veel zou regenen wordt het dan weer een modderpoel. We zijn er van overtuigd dat deze wandelboulevard een succes zal worden. Onderweg kom je geregeld wat ruimere oppervlakten tegen waar je kan blijven staan."





Nog een opvallende nieuwigheid is het ophalen van je festivalbandje. "Dat doe je voortaan niet meer bij de hoofdingang, maar tegenover de hoofdingang, langs de camping. Op die manier willen we vermijden dat mensen die al een bandje hebben, gehinderd worden door festivalgangers die hun bandje nog moeten ophalen. We zagen de laatste weken vaker berichten over lange files en opstoppingen op de openingsdag bij andere festivals in ons land. Dat moet hier beter." De Kempische steenweg blijft voor de veiligheid ook dit jaar afgesloten van alle verkeer.





Marquee iets kleiner

Op het terrein verschuiven de Lift en de Club van plaats. De Marquee én de Castello krijgen dan weer een andere soort tent met reuze voorluifel. "De Marquee is inderdaad ook ietsje kleiner geworden", zegt Chokri. "Bedoeling is dat het hier vooral gezellig blijft. We zijn én blijven een groot festival, maar Pukkelpop moet nog steeds haar kleine hoekjes en kantjes met subculturen kunnen aanbieden. We kregen doorheen de jaren wat kritiek over een minder aanbod aan rock, maar we bewijzen dat er net extra aandacht aan wordt besteed. Arcade Fire en De Dancehall zal ook niet langer enkel voor het dance-genre zijn weggelegd, maar ook plaats krijgen voor meer live-acts."





Nog niet uitverkocht

Het festival is voorlopig nog niet uitverkocht, hoewel de donderdag en zaterdag de juiste richting uit gaan. "De vrijdag is nog wat minder, maar dat is altijd zo geweest. We staken onze affiche vol met straffe acts, en die kan je niet allemaal op dezelfde dagen progammeren natuurlijk. Vandaag regent het pijpenstelen, maar dat zou vanaf woensdag gedaan moeten zijn."