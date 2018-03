Pukkelpop vraagt waarborg tegen 'smerige kampeerders' SOM VAN 10 EURO WORDT TERUGGESTORT ALS JE NETJES SORTEERT TOON ROYACKERS

24 maart 2018

02u36 0 Hasselt Wie zijn tentje deze zomer op één van de officiële Pukkelpopcampings opslaat, zal voortaan ook 10 euro waarborg moeten betalen. Geld dat je trouwens vanzelf teruggestort krijgt, op voorwaarde dat je je troep na afloop ook netjes gesorteerd binnenbrengt op één van de 'Recycle points'. De maatregel moet de puinhoop tegengaan die jaarlijks achterblijft.

"De jaarlijkse afvalberg op de kampeerterreinen blijft de achilleshiel van bijna alle grote Europese festivals," vindt woordvoerder Frederik Luyten van Pukkelpop. "En dat ondanks al onze sensibiliseringscampagnes. Daarom vragen we vanaf dit jaar inderdaad een 'Recycling Deposit', of een afvalwaarborg. Ze bedraagt tien euro, maar je kan dat geld terugkrijgen door simpelweg te sorteren. Op de officiële Pukkelpop kampeerweides krijgen de bezoekers daarvoor twee soorten afvalzakken. Eéntje voor restafval, en ééntje voor plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Wie zijn afval keurig gesorteerd binnen brengt op een recycle point én meteen zijn polsbandje laat scannen, krijgt de waarborg op zijn rekening gestort. Wie tijdens het festival lege flesjes of bekers binnen brengt, kan daar ook nog altijd drankbonnen voor in ruil krijgen. Een 'Green ID' is van 2018 niet meer nodig, het polsbandje volstaan straks."





Tickets iets duurder

De tickets van het festival worden wel iets duurder. Een dagticket kost straks 100 euro, of 1 euro meer dan vorig jaar. Combitickets zijn er voor 205 euro, of 6 euro meer dan vorig jaar. De organisatie vraagt om de tickets via de officiële kanalen te kopen, om ticketfraude te voorkomen. Kamperen kan nog steeds gratis op 'camping Relax', op wandelafstand van het festivalterrein. Wie liever wat dichterbij blijft en voor camping 'Chill' tegenover het podium kiest, moet vanaf dit jaar 25 euro betalen. "Het kampeerterrein tegenover de festivalweide wordt inderdaad betalend," zegt Frederik Luyten. "Maar de gratis camping Relax heeft net dezelfde faciliteiten, enkel de wandelafstand is wat groter. Er rijden overigens gratis festivalshuttles van en naar het festivalterrein." Pukkelpop gaat dit jaar door van woensdag 15 augustus tot en met zaterdag 18 augustus op de weide in Kiewit bij Hasselt. Artiesten en groepen zoals Kendrick Lamar, Arcade Fire, The War On Drugs, Imagine Dragons, Oscar And The Wolf, Dua Lipa, N.E.R.D, Bazart en Travis Scott hebben al bevestigd dat ze naar Hasselt komen.