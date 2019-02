Pukkelpop blijft met nieuwe namen strooien: Royal Blood speelt zaterdag, Billie Eilish op zondag MMM

13 februari 2019

21u31 0 Hasselt Het Britse rockduo Royal Blood moet zaterdag de Pukkelpopweide in vuur en vlam zetten. Ook de 18-jarige Amerikaanse zangeres Billie Eilish is van de partij.

De dromerige electropop van Billie Eilish is goed op weg om alle muziekrecords te verpulveren, zowel online als offline. Sinds haar debuut ‘Ocean Eyes’ heeft ze zonder pardon haar plek in het muziekpeloton opgeëist. En dit dankzij een duizelingwekkend snel groeiend aantal fans, een EP die al meer dan 18 maanden in de Billboard Top 200 staat, meer dan 5 miljard streams en een volledig uitverkochte wereldtour.

“Dit meisje is amper achttien maar wordt een hele grote dame, dat voelt iedereen”, zegt festivalorganisator Chokri Mahassine.

Ook de Britse rockband Royal Blood stond nog nooit eerder op Pukkelpop. Vrijdag 15 februari worden er om 16.00 uur opnieuw twee Pukkelpopartiesten onthuld.