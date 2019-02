Puffers met ingebouwde GPS voor Hasseltse astmapatiënten Toon Royackers

15 februari 2019

16u00 0 Hasselt In Hasselt is vrijdagmiddag de eerste snuffelpaal officieel in gebruik genomen in het stadspark. De andere 36 palen zullen de volgende weken nog opduiken aan scholen, pleinen en aan drukke invalswegen. Hasselt is daarmee de eerste stad in ons land die de klok rond de aanwezigheid van vier schadelijke stoffen in de lucht zal waarnemen. Dankzij het systeem kunnen asmapatiënten zelfs aangepaste puffers met GPS gebruiken.

De Hogeschool UCLL heeft de weerbestendige kastjes zelf ontworpen. Die worden momenteel allemaal opgehangen aan verlichtingspalen binnen de Hasseltse Grote Ring. Op die manier ontstaat een netwerk om de luchtkwaliteit in het centrum permanent te meten. De snuffelpalen meten onophoudelijk de vier parameters, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de meeste schade aanrichten. Het gaat dan fijn stof, stikstofdioxide, ozon en zwaveldioxide. “De snuffelpalen zorgen ervoor dat we heel precies de luchtvervuiling kunnen vaststellen,” zegt schepen van leefmilieu Joost Venken (RoodGroen+). Die wil met de resultaten ook echt gaan waken over de luchtkwaliteit in de stad. “Gezond leven en wonen in een stadscentrum zorgt voor gelukkige Hasselaren, en dat begint nu eenmaal bij schone lucht.”

Astmapuffers met ingebouwde GPS

Maar ook voor astmapatiënten worden het een belangrijk proefproject. Die patiënten moeten nu regelmatig een ‘puffer’ gebruiken om vlot te kunnen ademen. “Met behulp van de info van de snuffelpalen zullen patiënten hun astma straks beter kunnen beheersen. Daardoor vermindert de kans op complicaties,” legt projectleider Ilse Vermeulen van UCLL uit. Samen met het Jessa Ziekenhuis wordt een ‘astma-kaart’ van Hasselt gemaakt, op basis van de info van de snuffelpalen. Via de GPS kunnen de puffers de frequentie van het inhaleren bepalen. Die is afhankelijk van de gemeten luchtvervuiling in de directe omgeving van de patiënt.