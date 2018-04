Provincie pakt eikenprocessierupsen aan 05 april 2018

De lente is in het land dus de eerste eikenprocessierupsen worden vanaf volgende week verwacht. De provincie en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a) bereiden zich alvast voor. "We hebben het signaal gekregen dat de toestemming voor het gebruik van Bacillus thuringiensis (Bt) in de vorm van Foray48b voor dit jaar in orde komt. Er gelden wel strikte voorwaarden qua timing en monitoring. Zoals de voorgaande jaren wil het provinciebestuur de gemeenten voor de aankoop van het bacteriepreparaat ondersteunen, verder info hierover volgt nog. De provincies zitten niet stil. Al jaren zoeken Antwerpen en Limburg naar een duurzame oplossing voor de bestrijding. Dit jaar werken we een Europees Life-project uit om alternatieve bestrijdingstechnieken uit te testen in samenwerking met universiteiten en Nederlands Limburg", laat hij verstaan. (BVDH)