Provincie Limburg geeft startschot voor Week van de Korte Keten DSS

28 maart 2019

13u47 0 Hasselt Van 4 tot en met 12 mei vindt in alle Vlaamse provincies de Week van de Korte Keten plaats. In die week openen ook tal van Limburgse producenten van hoeve- en streekproducten hun deuren voor het grote publiek. “Via een ruim aanbod aan Limburgse producten en activiteiten kan de consument zijn lokale producent beter leren kennen en de meerwaarde van aankoop via de korte keten ontdekken,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van landbouw en platteland.

Het motto van de Week van de Korte Keten 2019 is ‘Lekker Lokaal’. Naast de smaak zijn er nog vele andere redenen waarom kopen bij de lokale producent steeds populairder wordt. “Denk maar aan de transparantie, de versheid en de meerwaardebeleving door het directe contact met de producent. De aankoop bij de producent zelf leert jong en oud weer waar de melk of de eieren vandaan komen en geeft hen opnieuw voeling met de herkomst van hun voedsel,” aldus gedeputeerde Inge Moors. “Ook voor de producent is verkoop via de korte keten een bewuste keuze. Het zorgt voor een eerlijke prijs voor de eigen land- en tuinbouwproducten en de bijkomende bedrijfsactiviteit biedt de nodige zuurstof.”

Inspiratie-avond

Om Limburgse producenten warm te maken om hun deuren open te zetten tijdens de Week van de Korte Keten, organiseerde de provincie Limburg op woensdag 27 maart een inspiratie-avond met verschillende praktijkvoorbeelden en boeiende sprekers. Patrick Pasgang van innovatiesteunpunt legt uit hoe een trouw cliënteel kan opgebouwd worden. Sarah De Preter van de VLM geeft meer toelichting bij de Week van de Korte Keten. Sander Dragt doet het verhaal van PUUR Limburg uit de doeken. Twee producenten en tevens verkopers via de korte keten delen hun eigen ervaringen.

In de lift

De verkoop van hoeve- en streekproducten via de korte keten zit duidelijk in de lift. Volgens de VLAM steeg de omzet van rechtstreekse verkoop op de hoeve in 2018 naar 57 mio euro. Eén op de zes Vlamingen koopt al eens op de hoeve en doet dit bijna 10 keer per jaar. “Als provincie ondersteunen we deze positieve ontwikkeling ten volle en zetten we al jaren sterk in op de promotie van hoeve- en streekproducten. Afgelopen jaar hebben we dan ook sterk geïnvesteerd in een online platform www.limburgsmaaktnaarmeer.be waar Limburgse producenten van hoeve- en streekproducten samen gebracht zijn met hun persoonlijk verhaal, hun producten en een dynamische kaart met verkooppunten,” zegt gedeputeerde Inge Moors.

Meer info over de Week van de Korte Keten: www.weekvandekorteketen.be