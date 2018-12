Provincie keurt ‘Cordaroute' goed Fietssnelwegen in Limburg tegen 2020 op topniveau Marco Mariotti

02 december 2018

19u16 0 Hasselt De provincie heeft de ‘Cordaroute’ goedgekeurd. Dat is de fietssnelweg die de doorstroming van het fietsroutenetwerk richting Hasselt moet verbeteren. Hoe het tracé op de campus zélf zal lopen, wordt nog uitgezocht. Tegen 2020 moet die in gebruik worden genomen.

Wie vandaag met de fiets van Hamont-Achel naar Sint-truiden zou willen fietsen, kan dat probleemloos via de fietssnelweg dat onze provincie doorkruist. De F74 die 65 kilometer lang is, loopt van noord naar zuid en passeert ook de provinciehoofdstad Hasselt.

Maar in de omgeving van de Corda Campus en het Albertkanaal zijn er nog wat pijnpunten, die tegen 2020 moeten worden weggewerkt. “De fietssnelweg F702 vormt een ideale connectie voor fietsers die vanuit Zonhoven of Houthalen-Helchteren naar Hasselt willen fietsen én omgekeerd”, zegt Jean-Paul Peuskens (sp.a) gedeputeerde van Mobiliteit.

Fietsbrug

De bouw van een fietsbrug over het Albertkanaal aan het sas van Godsheide, wordt ook voorbereid. De aanvraagprocedure is ingezet. De totale kost wordt geschat op meer dan 4 miljoen euro, waarvan bijna de helft gesubsidieerd door Europa. De rest wordt betaald door de provincie en de Vlaamse Waterweg. Eind 2020 moet de bewuste brug klaar zijn. Het is ook op dat moment dat de Cordaroute toegankelijk moet worden voor alle fietsers die er gebruik van willen maken.

Kruispunt

Het bewuste stuk route vormt een schakel tussen de fietssnelweg F72 langs het Albertkanaal die van Ham naar Riemst loopt én de fietssnelweg langs spoorlijn 18 van Hasselt naar Hamont-Achel.

“Dat kan een belangrijke verbinding worden voor de universiteit en de onderwijscampussen in het centrum van de stad”, vindt Peuskens. “Er is veel potentieel voor school-, werk-, én toeristisch verkeer.” Volgens kenners zou het de meest populaire route zijn van de provincie, een kruispunt voor vele invalswegen.

Het provinciebestuur investeert al jaren in het Limburgse fietsroutenetwerk. Met deze investeringen wil het niet énkel de toerist fietscomfort bieden, maar ook de dagelijkse gebruiker die zich veilig doorheen Limburg wil verplaatsen.