Project ‘Duurzaam behoud van oude bomen’ wint subsidie van 50.000 euro Birger Vandael

05 januari 2019

15u56 0 Hasselt Voor de derde keer op korte tijd valt het Hasselts groenbeleid in de prijzen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) schenkt in samenwerking met het Agentschop voor Natuur en Bos (ANB) een subsidie van 50.000 euro aan het project voor het duurzaam behoud van oude bomen in Hasselt.

Met prijzen voor de heraanleg van het Kapermolenpark en de uitrol van mobiele ecosystemen werd Hasselt eerder al beloond. Nu is het één van de twee provinciale laureaten van de Vlaamse projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. De Vlaamse overheid zet daarbij vernieuwende, creatieve groenprojecten bij openbare besturen in de kijker die zorgen voor meer en/of beter groen in een verstedelijkte en bebouwde omgeving. “Hasselt heeft meer dan enkel een Groene Boulevard”, onderstreept schepen van Parken en Groen Joost Venken (Groen).

Venken benadrukt dat er binnen de Grote Ring meer dan 9.000 bomen staan. “Deze zijn de spil van hele ecosystemen. Als stadsbestuur focussen we bovendien specifiek op het adequaat en doelgericht onderhouden van de oude bomen in een stedelijke omgeving, zoals de oude beuken op het kerkhof of oude zomereiken in de Japanse tuin. Door de toestand van deze bomen in kaart te brengen, ontwikkelen we richtlijnen en tips voor de toekomst. Na de proefopzet zullen de resultaten verder uitgevoerd worden in een bomenplan voor het hele Hasseltse grondgebied.”