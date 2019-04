Prins Laurent bezoekt ‘Bring Your Dog To School’-dag zonder hond 25 honden met baasje op bezoek in Hogeschool PXL dankzij origineel initiatief Dirk Selis

04 april 2019

16u25 0 Hasselt Prins Laurent bezocht donderdag de Hogeschool PXL in Hasselt. Daar was het ‘Bring Your Dog To School’-dag. Een idee van vier studenten Communicatiemanagement.

Zo’n 25 docenten en studenten brachten hun hond mee. Prins Laurent kwam helaas zonder hond. Zijn viervoeter is overleden, vertelde hij. Op de vraag of hij ooit nog een hond wilde, haalde hij uit naar de regering: “Als ze mijn problemen oplossen, wat ze moeten doen, dan neem ik misschien weer een hond”, klonk het. De prins wacht al jaren op 50 miljoen euro uit Libië. Dat geld moest Libië aan zijn vzw voor een bebossingsproject, maar werd niet betaald. Prins Laurent schreef onlangs een brief naar premier Michel, maar krijgt voorlopig geen steun van de regering.

Eerste keer in Vlaanderen

De vier studenten Liselotte Willems, Hanna Makuch, Ella Raiselis en Kimberly Reyns van PXL-Media & Tourism organiseerden vandaag de eerste ‘Bring Your Dog to School-dag’ van Vlaanderen. Studenten en lectoren mochten dan hun trouwe viervoeter naar school meebrengen om een leuke, stressvrije voormiddag te beleven. Er gingen verschillende activiteiten door op de campus, waaronder een wandeling begeleid door dierengedragstherapeut Dany Grosemans, een workshop ‘Dog Dance’ en een lezing van Chris Dusauchoit, bekend van het televisieprogramma ‘Dieren in Nesten’.

Honden verminderen stress

“Waarom zou je je hond meenemen naar school? Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat honden stress kunnen verminderen en blijdschap verhogen. Wij willen de proef op de som nemen en daarom organiseert creatEvent, het evenementenbureau dat ik samen met mijn medestudenten Hanna Makuch, Ella Raiselis en Kimberly Reyns heb opgericht, deze bijzondere voormiddag”, zegt studente Liselotte Willems van PXL-Media & Tourism. Directeur Onderwijs Heidi Croes bracht haar ruwharige teckel Jules mee. “We gaan nadenken om op regelmatige momenten de studenten en personeelsleden toe te laten hun huisdieren mee te brengen naar de hogeschool. Het levert tevreden mensen op en wie tevreden is, presteert beter. Dus waarom niet”, lacht Croes.

Dierenbelang

“De verschillende activiteiten zijn bedoeld om de lectoren en studenten te helpen ontspannen, maar ook om hen te informeren over hoe je beter met je viervoeter kan omgaan. De studenten organiseren niet alleen een Bring Your Dog To School-dag, maar zamelen ook dopjes in voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden en een deel van de opbrengst van de lezing wordt geschonken aan Purpose Dogs vzw, dat in 2018 gestart is met een kweekprogramma voor assistentiehonden”, besluit Willems. Prins Laurent was erg geïnteresseerd in de lezing van Chris Dusauchoit. “Weet u, mensen kunnen zeer veel leren van dieren. In het begin lachten mensen daarmee, maar meer en meer komt het belang van dieren in trek in de maatschappij. Een evolutie waarover ik alleen maar tevreden kan zijn.”