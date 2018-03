President Hells Angels blijft in cel GIANLUCA P. VRAAGT VRIJLATING, MAAR KRIJGT NUL OP REKEST TOON ROYACKERS EN MARCO MARIOTTI

14 maart 2018

02u46 0 Hasselt Zeven Hells Angels die vorige week werden opgepakt na een inval in hun clubhuizen in Genk en Lanaken, werden gisteren per taxi naar de raadkamer gebracht. De advocaat van de Genkse president Gianluca P. vroeg prompt de vrijlating van zijn cliënt. De raadkamer besliste daar echter anders over.

President van de Genkse Hells Angels Gianluca P. en vijf van zijn clubleden blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. De advocaat van 'Luca' pleitte nochtans voor de vrijlating. "Het gaat hier immers om zaken die zich allemaal vorig jaar al afspeelden", aldus meester Daeninck. "Er kan een onderzoek gevoerd worden, en dan kan de correctionele rechtbank zich nog uitspreken. Daarvoor hoeft mijn cliënt nu niet meteen in voorlopige hechtenis te blijven." De raadkamer oordeelde gisteren echter anders. Vijf leden van de bende blijven in de cel. Voor twee anderen is uitstel gevraagd, een laatste betrokkene is onder voorwaarden vrij. Hij was uitgerekend de eigenaar van de raketlanceerder. Meester Daeninck: "Heel Vlaanderen denkt nu waarschijnlijk dat de Hells Angels zo'n raketlanceerders tot hun beschikking hebben. Maar nublijkt dat het tuig helemaal niet gevonden is bij een officieel lid van de Hells Angels. Wel bij iemand die ermee geassocieerd werd. In de clublokalen zelf lagen er geen vuurwapens." Al blijft de in beslag genomen buit na de twaalf huiszoekingen wel erg indrukwekkend.





Gewelddadige vete

Het federaal parket startte het onderzoek naar aanleiding van een vete tussen de huidige én enkele voormalige Hells Angels. Sinds het ontslag van voormalig president Fabrizio Muto liepen de spanningen hoog op, het kwam vorig jaar zelfs tot een wraakactie waarbij twee granaten naar Muto's gevel in Zwartberg werden gegooid. In diezelfde periode staken verdachten tal van wagens in brand, feiten die volgens het parket telkens aan de vete konden worden gelinkt. Een van de verdachten baat ook een bar uit tegenover het clubhuis aan de Hasseltweg, waar de Angels voor de security zorgen. Eind vorig jaar werd bij een van de leden ook nog een 'speedlab' ontdekt. De onderzoekers linken de Limburgse motorbendes aan tal van criminele feiten.





Vorige week vielen liefst 250 agenten binnen in de clubhuizen van de Hells Angels in Rekem bij Lanaken en in Genk. Daarbij werd een indrukwekkende oorlogsbuit in beslag genomen, met naast vuurwapens, messen, bijlen, kogelwerende vesten, politielogo's en naziprullaria ook een raketlanceerder. De bende wordt door het parket onder meer verdacht van afpersing, bedreigingen, diefstal met geweld, opzettelijke brandstichting, inbreuken op de drugs- en wapenwetgeving en exploitatie van prostitutie.