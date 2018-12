Pool (31) gebruikt tot 10 gram speed per dag BVDH

05 december 2018

12u35 0 Hasselt Een 31-jarige Pool staat terecht voor het bezit en vervoer van speed. De man werd via een snelrechtprocedure gedagvaard nadat hij op 20 oktober dit jaar betrapt werd door een politieploeg in burger. Er werd een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro gevorderd.

De beklaagde gedroeg zich samen met zijn kompaan erg zenuwachtig. Bij een identiteitscontrole nam hij plots de vlucht. Tijdens het weglopen gooide hij nog een zakje speed van tien gram op het dak van een woning. Uiteindelijk werd hij toch gevat. In zijn voertuig werd in totaal 218 gram speed gevonden. Een grote hoeveelheid, maar volgens beklaagde allemaal voor eigen gebruik. “Hij zou dan 7 tot 10 gram per dag gebruiken, maar dat is niet geloofwaardig ”, stelde de procureur.

De kompaan van de man wist volgens het duo van niets. Hij werd bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. De 31-jarige Pool zit sinds de feiten in de cel. Hij verklaarde eerder al dat de speed gekocht werd in Polen en dat hij niet wist dat het hier illegaal was. De man was op zoek naar werk in de bouw. “Hij is niet naar hier gekomen om dergelijke feiten te plegen”, opperde zijn advocate. “Ik vraag om de rest van de straf met uitstel op te leggen.” Vonnis op 19 december.